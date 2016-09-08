Батуми попал в десятку популярных мест для отдыха в бархатный сезон по версии Forbes

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ТБИЛИСИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Грузинский черноморский курорт Батуми попал в рейтинг версии Forbes как одно из 10 популярных мест для отдыха в бархатный сезон.
Журнал совместно с сервисом бронирования отелей RoomGuru.ru составил список на основе поисковых запросов туристов, которые искали популярные курортные города и острова для отдыха в бархатный сезон.
Авторы рейтинга Forbes отмечают, что "самый развитый черноморский курорт Грузии - город Батуми привлекает гостей как хорошим пляжным отдыхом, так и своей богатой историей, древними крепостями и уникальными архитектурными памятниками". Посещающим Батуми предлагается также оценить местную кухню в ресторанах и посетить колоритные рынки и винные лавки "чтобы прочувствовать атмосферу Грузии".
Forbes сообщает, что в сентябре 2016 года в Батуми для любителей музыки и кино планируется множество мероприятий: с 17 по 23 сентября на курорте пройдет Батумский музыкальный фестиваль, а с 18 по 25 сентября - международный кинофестиваль авторского кино BIAF.
Авторы рейтинга также подсчитали цены стоимость авиаперелета на двоих из Москвы и обратно и недели проживания вдвоем в недорогом отеле на курорте. Так перелет обойдется желающим отдохнуть в Батуми обойдется в 39 тысяч рублей, а проживание в гостинице - 32 тысячи рублей.