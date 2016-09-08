Выездной поток из РФ в первом полугодии 2016 года сократился на 13%

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский выездной поток сократился в первом полугодии 2016 г. на 13%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российский выездной поток сокращается, но уже меньшими темпами, чем в 2015 г. Так, по итогам первого полугодия 2016 г. россияне совершили 13,2 млн зарубежных поездок, что на 13,1%, меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Для сравнения, в первом полугодии 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г. выездной поток сократился на 24,4%", - комментирует данные организация.
Отмечается, что наиболее популярными направлениями среди россиян стали Абхазия (1,5 млн поездок), Финляндия (1,26 млн) и Казахстан (1,25 млн). По сравнению с первым полугодием 2015 года из десятки самых популярных направлений выпали Турция и Египет. В частности, поток россиян в Турцию сократился на 87% (с 1,37 млн поездок до 168 тыс.).