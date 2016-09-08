Курс доллара на Московской бирже снизился на 11 копеек - до 63,96 руб.

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 63,96 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,3% и составил 2060,55 пункта.