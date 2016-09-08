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Курс евро на Московской бирже упал ниже 72 руб. впервые с 18 августа

Экономика и бизнес
8 сентября, 10:30 UTC+3
Курс доллара, в свою очередь, опустился на 0,168% и составил 64,02 рубля
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг снизился до 71,99 руб. В последний раз курс европейской валюты находился ниже отметки в 72 руб. 18 августа 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, в свою очередь, опустился на 0,168% и составил 64,02 рубля.

Укрепление курса рубля происходит на фоне роста цены на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в ноябре выросла на 1,5% - до $48,7 за баррель.

Рубль: факторы падения и точки роста

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