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ЦБ: системно значимые банки РФ сохраняют стабильное финансовое состояние

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:05 UTC+3
Об этом заявил зампредседателя ЦБ Михаил Сухов
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Системно значимые российские банки сохраняют стабильное финансовое состояние, заявил зампредседателя ЦБ Михаил Сухов в ходе форума "Банки России - XXI век".

"Мы отмечаем сохранение стабильного финансового состояния системно значимых банков", - сказал он.

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