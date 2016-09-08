Минкомсвязи прорабатывает возможные поправки к "пакету Яровой"

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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Возможные поправки к "пакету Яровой" прорабатываются, вероятно, они появятся к ноябрю, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Идет проработка, просто нужно дождаться, просьба к СМИ не нагнетать, я думаю, что где-то к ноябрю будет уже более понятная концепция, нужно время", - сказал он.
6 сентября президент России Владимир Путин не исключил корректировки законов из антитеррористического "пакета Яровой". При этом глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность людей и подумать об интересах операторов сотовой связи.
"Нужно внимательно смотреть, что происходит с применением законов и, если мы все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат (по обеспечению безопасности), и бизнес не поставят в сложное положение, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести", - заявил глава государства на встрече с "Единой Россией" и экспертами.
Преступления и наказания: Путин подписал пакет антитеррористических законов