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Минкомсвязи прорабатывает возможные поправки к "пакету Яровой"

Экономика и бизнес
8 сентября, 10:58 дата обновления: 8 сентября, 11:20 UTC+3
Поправки могут появиться к ноябрю, заявил глава ведомства Николай Никифоров
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ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Возможные поправки к "пакету Яровой" прорабатываются, вероятно, они появятся к ноябрю, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

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"Идет проработка, просто нужно дождаться, просьба к СМИ не нагнетать, я думаю, что где-то к ноябрю будет уже более понятная концепция, нужно время", - сказал он.

6 сентября президент России Владимир Путин не исключил корректировки законов из антитеррористического "пакета Яровой". При этом глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность людей и подумать об интересах операторов сотовой связи.

"Нужно внимательно смотреть, что происходит с применением законов и, если мы все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат (по обеспечению безопасности), и бизнес не поставят в сложное положение, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести", - заявил глава государства на встрече с "Единой Россией" и экспертами.

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