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Черный список банкиров превысил 5,5 тыс. человек

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:11 UTC+3 СОЧИ 8, сентября. /ТАСС
В этот перечень включаются физлица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие должности в кредитных организациях
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СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Черный список банкиров насчитывает свыше 5,5 тысячи человек, заявил зампред Банка России Михаил Сухов в рамках форума "Банки России - XXI век".

"Сейчас в нашей "черной" базе свыше 5,5 тыс. лиц. По нашему заявлению с участием АСВ возбуждено свыше 80 уголовных дел, в том числе 10 в этом году. Ответственность несут те лица, которые создали проблемы в тех или иных банках", - отметил Сухов.

В черный список банкиров включаются физические лица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие должности в банках, как в составе совета директоров, так и в правлении.

Такие лица также не имеют возможности входить в капитал банка, покупая свыше 10% его доли.

Стоит отметить, по состоянию на 30 июня черный список насчитывал 5 тыс. 362 человека.

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