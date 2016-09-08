Черный список банкиров превысил 5,5 тыс. человек

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СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Черный список банкиров насчитывает свыше 5,5 тысячи человек, заявил зампред Банка России Михаил Сухов в рамках форума "Банки России - XXI век".
"Сейчас в нашей "черной" базе свыше 5,5 тыс. лиц. По нашему заявлению с участием АСВ возбуждено свыше 80 уголовных дел, в том числе 10 в этом году. Ответственность несут те лица, которые создали проблемы в тех или иных банках", - отметил Сухов.
В черный список банкиров включаются физические лица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие должности в банках, как в составе совета директоров, так и в правлении.
Такие лица также не имеют возможности входить в капитал банка, покупая свыше 10% его доли.
Стоит отметить, по состоянию на 30 июня черный список насчитывал 5 тыс. 362 человека.