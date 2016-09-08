Повышенные взносы в АСВ за нерыночные ставки по вкладам во II квартале заплатили 12 банков

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Повышенные взносы в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за нерыночные ставки по вкладам заплатили во втором квартале 2016 года 12 банков, сообщил зампредседателя Банка России Михаил Сухов в ходе форума "Банки России - XXI век".

"Нам удалось добиться существенного снижения демпинга на рынке банковских вкладов. Во втором квартале этого года повышенную ставку в АСВ за привлечение вкладов на нерыночных условиях платят только 12 банков. Это говорит о том, что весь банковский сектор получает реальные возможности для добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг", - сказал он.

Банки выплачивают в фонд страхования вкладов (ФСВ) дифференцированные взносы в зависимости от величины максимальных ставок по вкладам. Ставки взносов - базовую, дополнительную и повышенную дополнительную - устанавливает АСВ для всех банков. Весной текущего года АСВ повысило базовую ставку взносов на 0,2 процентного пункта до 0,12%, а в начале лета увеличила и повышенную дополнительную ставку страховых взносов, установив ее в размере 300% от базовой ставки.