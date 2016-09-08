Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:39 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
По словам собеседника агентства, этот показатель связан с тем, что УВЗ начал активные поставки и сдачу продукции иностранным заказчикам
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Прибыль крупнейшего в России производителя танков - корпорации "Уралвагонзавод" - за восемь месяцев этого года составит порядка 6,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Олег Сиенко.

"У нас за первые семь месяцев 2016 года приблизительно 3,5 млрд рублей прибыли, за восемь месяцев будет порядка 6,5 млрд", - сказал Сиенко.

Интервью

Олег Сиенко

Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"

Перейти в раздел Интервью

По словам собеседника агентства, этот показатель связан с тем, что УВЗ начал активные поставки и сдачу продукции иностранным заказчикам. "Мы получили большое количество заказов, появилась достаточно длительная перспектива их исполнения. У нас есть якорные заказчики, есть частные потребители и, к счастью, у нас есть экспорт, который, кстати, доминировал в прошлом году", - пояснил гендиректор корпорации.

В конце августа сообщалось, что валовая прибыль УВЗ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие выросла незначительно и составила 16,1 млрд рублей, при этом выручка сократилась на 27,5% - до 43,1 млрд рублей.

УВЗ занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежит государству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама