Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублей

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Прибыль крупнейшего в России производителя танков - корпорации "Уралвагонзавод" - за восемь месяцев этого года составит порядка 6,5 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Олег Сиенко.

"У нас за первые семь месяцев 2016 года приблизительно 3,5 млрд рублей прибыли, за восемь месяцев будет порядка 6,5 млрд", - сказал Сиенко.

По словам собеседника агентства, этот показатель связан с тем, что УВЗ начал активные поставки и сдачу продукции иностранным заказчикам. "Мы получили большое количество заказов, появилась достаточно длительная перспектива их исполнения. У нас есть якорные заказчики, есть частные потребители и, к счастью, у нас есть экспорт, который, кстати, доминировал в прошлом году", - пояснил гендиректор корпорации.

В конце августа сообщалось, что валовая прибыль УВЗ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие выросла незначительно и составила 16,1 млрд рублей, при этом выручка сократилась на 27,5% - до 43,1 млрд рублей.

УВЗ занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежит государству.