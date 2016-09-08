Заповедную Куршскую косу присоединят к калининградской энергосистеме в начале 2018 года

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Куршскую косу в Калининградской области, на территории которой расположены одноименный национальный парк и два поселка, присоединят к региональной энергосистеме в январе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба компании "Янтарьэнерго" со ссылкой на ее генерального директора Игоря Маковского.

"Присоединение потребителей Куршской косы, которые до сего дня "питаются" от сетей соседней Литвы, к энергосистеме Калининградской области, повысит надежность энергоснабжения, а также позволит обеспечить развитие территорий российской части косы, испытывающих сегодня дефицит мощностей", - сказал Маковский. Он отметил, что на присоединение Куршской косы к электросетям "Янтарьэнерго", которое состоится в январе 2018 года, будет направлено свыше 1,3 млрд рублей.

К строительно-монтажным работам на территории нацпарка энергетики планируют приступить во втором квартале 2017 года. Предстоит, в частности, проложить 104 километра линий электропередачи, построить подстанцию закрытого типа.

"Технические решения, предусматриваемые в проекте, направлены на обеспечение минимального воздействия на окружающую среду и сохранение уникальной природы национального парка", - подчеркнул глава "Янтарьэнерго". С учетом этого, линии электропередачи будут кабельными и пройдут под землей, а архитектурный облик подстанции гармонично впишется в окружающую среду, пояснил он.

В пресс-службе сетевой компании "Янтарьэнерго" отметили, что средства на реконструкцию и строительство энергообъектов на Куршской косе выделены по программе реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года, общий объем которой составляет 20,7 млрд рублей. Реализация комплекса мероприятий этой программы позволит обеспечить надежность работы энергосистемы анклавной Калининградской области РФ в изолированном режиме.

Куршская коса - узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, простирается от города Зеленоградск Калининградской области до литовской Клайпеды. Длина косы - 98 километров, ширина колеблется от 400 метров до 3,8 километра. Часть косы принадлежит Калининградской области РФ, часть - Литве, граница располагается на 49 километре. В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.