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Доходы от приватизации госимущества КБР увеличат на 500 млн руб.

Экономика и бизнес
8 сентября, 13:30 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева
Согласно прогнозному плану на 2016 год к приватизации запланировано 10 пакетов акций, одна доля акций в уставном капитале ООО, одно госпредприятие и 17 объектов недвижимости
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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Доходы от приватизации государственного имущества в 2016 году в Кабардино-Балкарии (КБР) должны возрасти на полмиллиарда рублей. Об этом в четверг сообщила и.о. министра земельных и имущественных отношений республики Ляна Эристова на очередном заседании кабинета министров.

"Из перечня акций, которые планируются к приватизации, исключаются акции завода "Гидрометаллург" и акционерного общества "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая кампания". Одновременно перечень дополняется акциями кампании "Курорт Эльбрус" в размере 71,7% уставного капитала, в связи с чем плановое значение по доходам от продажи пакетов акций увеличивается и составит 500 млн рублей", - сказала Эристова.

Согласно прогнозному плану приватизации госимущества КБР на 2016 год к приватизации запланировано 10 пакетов акций, одна доля акций в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, одно госпредприятие и 17 объектов недвижимости.

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