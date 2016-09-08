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Москва будет сдерживать рост тарифов на электроэнергию для промпредприятий с 2017 года

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Для этого, в частности, будут выделять адресные субсидии для подключения к инженерным сетям
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© Алексей Майшев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московские власти будут сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, выделять адресные субсидии для подключения к инженерным сетям и удовлетворять все заявки на строительство новых промышленных корпусов. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"Политика сдерживания роста тарифов, особенно экономически обоснованных тарифов, которую мы проводим в последние годы, будет продолжена. Со следующего года у нас есть серьезные планы по переходу к долгосрочному регулированию тарифов на электрическую энергию: это то, что является ощутимой частью затрат промышленных предприятий", - сказал Решетников в ходе круглого стола, посвященного мерам поддержки промышленных предприятий в Москве.

По его словам, также московское правительство планирует помогать промышленным предприятиям с подключением к инженерным сетям. "Если вопросы подключения к инженерным сетям являются барьером для инвестиций в промышленное производство, мы готовы вместе с вами сесть и посмотреть экономику этих процессов и найти решение либо в виде адресных субсидий, либо в виде пересмотра технологических решений", - сказал Решетников, обращаясь к предпринимателям.

Также, по его словам, городом принято решение удовлетворять все заявки предприятий на строительство новых промышленных корпусов.

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