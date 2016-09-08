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Аэропорт Внуково прогнозирует рост пассажиропотока в 2016 г. до более чем 13 млн человек

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 8 сентября,/ТАСС
Увеличению пассажиропотока способствуют рост количества регулярных рейсов и открытие чартеров в Турцию
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября,/ТАСС/. Аэропорт Внуково прогнозирует рост пассажиропотока в 2016 году до более чем 13 млн человек. Этому будет способствовать увеличение количества регулярных рейсов и открытие чартеров в Турцию. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Василий Александров в кулуарах выставки бизнес-авиации Jet expo.

По его словам, аэропорт планирует достичь более высоких показателей по пассажиропотоку в 2016 году, чем планировалось. "Мы взяли план для себя, мы его сейчас перевыполняем в расчете на те темпы, которыми летают наши авиакомпании. Мы прогнозировали, что перевезем порядка 13,12 млн пассажиров. Мы сейчас этот план перевыполняем. Уже сейчас идет перевыполнение плана - 105,2%", - отметил он.

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Александров указал, что увеличению пассажиропотока способствуют рост количества регулярных рейсов и открытие чартеров в Турцию, а также увеличение количества маршрутов "ЮТэйра ", "России" и "Победы".

"Прирост (на турецком направлении. - ТАСС) есть. Если в прошлом году было максимально до восьми рейсов у Turkish Airlines, затем они скатались до четырех рейсов регулярных. Сейчас увеличили до 11 рейсов, - сказал Александров. - У нас была очень сложная обстановка, но благодаря тому, что появилась компания "Россия", "ЮТэйр", у которой были проблемы, благополучно вышла из ситуации. Летает интенсивно "Победа". Поэтому мы начали восстанавливаться".

По данным Росавиации, в январе - июле 2016 года. пассажиропоток аэропорта Внуково снизился на 22,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 7,2 млн человек.

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