ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0% годовых. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €80 млрд.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидали сохранения всех трех ставок ЕЦБ на прежнем уровне.