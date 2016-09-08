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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

Экономика и бизнес
8 сентября, 14:53 дата обновления: 8 сентября, 14:55 UTC+3
При этом банк сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €80 млрд
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0% годовых. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финансового регулятора.

При этом ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне €80 млрд.

Кроме того, маржинальная ставка сохранена на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%.

Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидали сохранения всех трех ставок ЕЦБ на прежнем уровне.

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