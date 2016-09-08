Путин поручил организовать сбыт созданной по военной технологии гражданской продукции

ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии по импортозамещению организовывать сбыт гражданской продукции, созданной по военной технологии. Об этом он заявил на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Организацию и координацию сбыта такой продукции нужно взять под контроль правительственной комиссии по импортозамещению", - сказал Путин.

Глава государства поручил взять на рассмотрение этот вопрос на одном из ближайших заседаний комиссии. При этом Путин отметил, что на совещании в четверг необходимо рассмотреть основные направления диверсификации оборонных предприятий.

Путин призвал не ориентироваться на ширпотреб

Также российский лидер запретил при выпуске гражданской продукции ориентироваться на ширпотреб.

"Особо подчеркну, что при выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей", - сказал он.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс располагает очень высококлассным оборудованием и "выпускать на нем сковородки недопустимо".

Глава государства отметил, что необходимо ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, космоса, информационных технологий и т.д.

"Потенциал для решения этих задач у нашей оборонки, безусловно, есть, она располагает крепкой производственной, технологической и кадровой базой, имеет хорошие научно- технические заделы и, более того, на многих из них такая работа уже идет, в том числе совместно с ведущими российскими университетами, научными организациями, с нашими гражданскими ведомствами", - сказал Путин.

Он напомнил, что в настоящий момент в России реализуется программа полного вооружения армии и флота. По его словам, обеспеченность вооруженных сил современным оружием по итогам 2016 года должна превысить 50%, а к 2020 году этот показатель должен достигнуть 80%.

Президент обратил внимание, что для этого была проведена коренная модернизация самих предприятий, и на эти цели были выделены серьезные ресурсы.

"Отрасль получила крупный портфель заказов со стороны государства. Вместе с тем к 2020 году, в соответствии с нашими планами, масштабное перевооружение армии и флота завершится. Пик поставок в рамках этой работы будет пройден", - сообщил глава государства.

Российский лидер заверил, что государство и дальше будет обеспечивать ОПК заказами, но "такого объема заказов для оборонки не будет".

"В дальнейшем предстоит выйти на плановое, ритмичное оснащение вооруженных сил, пополнять их арсенал по мере необходимости и износа действующей техники и, конечно, работать над вооружениями нового поколения", - добавил Путин.

По убеждению главы государства, потенциал оборонно-промышленного комплекса необходимо использовать по максимуму и обеспечить предельную загрузку имеющихся мощностей.