ЦБ РФ прогнозирует к концу 2016 г. всплеск атак вредоносных программ в адрес банков

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники к концу 2016 года могут активизировать работу по рассылке вредоносных программ в адрес кредитных организаций, заявил журналистам в ходе международного банковского форума заместитель начальника главного управления безопасности и зашиты информации Банка России Артем Сычев.

По его словам, сейчас отмечается активность рассылки в адрес кредитных организаций вредоносного программного обеспечения, в частности, направленного конкретно на бухгалтерских и операционных работников банков .

"Письма проходят обычно такие: "Срочно проведите счет" или "Просим подтвердить платеж". В день три-четыре вредоносных экземпляра получаем", - сказал Сычев, отметив, что после прочтения сотрудниками банков таких посланий происходит заражение программного обеспечения кредитной организации.

Представитель мегарегулятора полагает, что это может быть подготовкой к более серьезным атакам на банки. "Скорее всего, где-то в конце года активность может такая быть проявлена", - прогнозирует Сычев.

С начала года Банк России добился блокировки около 300 фишинговых сайтов, которые подделывались под официальные сайты кредитных организаций либо предлагали услуги по кредитованию или приему вкладов, не имея на то соответствующего права, сказал Сычев.