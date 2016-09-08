Чубайс: новые санкции США будут стимулировать развитие "Роснано"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новые санкции со стороны США, под которые попали, в том числе российские компании в сфере электроники, будут стимулировать развитие "Роснано". Такое мнение высказал ТАСС председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Ситуация с нашей портфельной компанией (завод микроэлектроники "Микрон", попавший под американские санкции - прим. ред.), безусловно, будет больше мотивировать нас на поиск внутренних решений, развитие собственной технологической базы. На более активное движение в сторону "несанкционных" рынков", - сказал он.

Чубайс добавил, что санкции демонстрируют необходимость для государства таких институтов развития, как "Роснано", поскольку эти структуры усиливают национальный технологический потенциал.

В то же время глава "Роснано" уверен, что санкции препятствуют процессу глобализации. "Мы считаем, что развитие санкционной истории - тупиковый путь, он идет против глобальных трендов, он препятствует работе с теми вызовами, которые стоят перед цивилизацией", - пояснил он. "Я уверен, что сегодня мы должны искать консолидирующие механизмы", - резюмировал Чубайс.

6 сентября власти США вновь расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. В основном новый "черный список" Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября, при этом в него попали также 11 компаний, о которых Минфин не упоминал. Среди них - принадлежащий АФК "Система" и "Роснано" завод микроэлектроники "Микрон", а также группа "Ангстрем" бывшего министра связи РФ Леонида Реймана и "Ростеха".