Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чубайс: новые санкции США будут стимулировать развитие "Роснано"

Экономика и бизнес
8 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В то же время глава "Роснано" уверен, что санкции препятствуют процессу глобализации и являются тупиковым путем развития
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новые санкции со стороны США, под которые попали, в том числе российские компании в сфере электроники, будут стимулировать развитие "Роснано". Такое мнение высказал ТАСС председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Смотрите также
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций

"Ситуация с нашей портфельной компанией (завод микроэлектроники "Микрон", попавший под американские санкции - прим. ред.), безусловно, будет больше мотивировать нас на поиск внутренних решений, развитие собственной технологической базы. На более активное движение в сторону "несанкционных" рынков", - сказал он.

Чубайс добавил, что санкции демонстрируют необходимость для государства таких институтов развития, как "Роснано", поскольку эти структуры усиливают национальный технологический потенциал.

В то же время глава "Роснано" уверен, что санкции препятствуют процессу глобализации. "Мы считаем, что развитие санкционной истории - тупиковый путь, он идет против глобальных трендов, он препятствует работе с теми вызовами, которые стоят перед цивилизацией", - пояснил он. "Я уверен, что сегодня мы должны искать консолидирующие механизмы", - резюмировал Чубайс.

Смотрите также
Все санкции Запада против России

6 сентября власти США вновь расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности Минторга США решило включить в собственные санкционные списки 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. В основном новый "черный список" Минторга дублирует такой же перечень Минфина США, обнародованный 1 сентября, при этом в него попали также 11 компаний, о которых Минфин не упоминал. Среди них - принадлежащий АФК "Система" и "Роснано" завод микроэлектроники "Микрон", а также группа "Ангстрем" бывшего министра связи РФ Леонида Реймана и "Ростеха".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Чубайс, Анатолий Борисович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама