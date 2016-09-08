Власти Подмосковья одобрили проект новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подмосковные власти согласовали проект строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево, разместить ее планируется на территории сельского поселения Луневское Солнечногорского района и городского округа Химки к 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.
"Подмосковные власти согласовали проект новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево. Построить ее планируется к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Создание второй летной зоны наряду с развитием Северного терминального комплекса превратит Шереметьево в один из самых мощных пассажирских и грузовых хабов мира. К 2030 году главная воздушная гавань страны сможет пропускать в два раза больше пассажиров - до 65 млн человек ежегодно", - говорится в сообщении.
Общая площадь зоны будущей ВПП-3 составляет 505 га. Этот участок отделен от исторических границ аэропорта Шереметьевским шоссе.