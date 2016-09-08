Росстат: средние цены на бензин в РФ за неделю не изменились

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 29 августа по 4 сентября не изменились, дизельное топливо подешевело на 1 копейку. С начала года цены на бензин выросли на 3,5%, на дизельное топливо - на 0,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Средняя потребительская цена на бензин на 5 сентября составила 36,27 руб. за литр, в том числе на бензин марки Аи-76/Аи-80 - 33,45 руб., Аи-92/Аи-93 - 35,21 руб., Аи-95 и выше - 38,30 руб. (на 29 августа - 38,29 руб.). Цена на дизельное топливо составила 35,54 руб., снизившись за неделю на 1 копейку.

За прошедшую неделю цены на бензин выросли в десяти центрах субъектов РФ, в том числе в Волгограде (на 0,3%). Снижение цен на бензин зафиксировано в семи центрах субъектов РФ. Наиболее заметным оно было в Кызыле и Чите - на 1,1% и 0,6% соответственно.

В Москве за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин не изменились, в Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,89 до 36,7 руб. за литр, марки Аи-95 и выше - от 37,1 до 40 руб. В Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 34,5 до 36,19 руб., марки Аи-95 и выше - от 37,9 до 39,94 руб. за литр, отмечает федеральная служба государственной статистики.