РФ может стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы в 2016-2017 годах

РИМ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Россия может стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы в 2016-2017 годах, обогнав Европейский союз, где чрезмерные осадки привели к снижению урожайности в этом году.

Такой прогноз содержится в распространенном бюллетене Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

ФАО заметно повысила прогноз по мировому производству зерновых в 2016 году до 2566 млн тонн, что на 22 млн тонн выше по сравнению с прогнозами июля. В сводке римской штаб- квартиры ФАО такой рост объясняется, в первую очередь, ожиданием рекордного мирового урожая пшеницы в этом году.

"Мировое производство фуражного зерна в 2016 году должно составить около 1329 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в 2015 году, чему также способствует более высокий прогноз по производству кукурузы в ряде стран, в частности в США", - говорится в сводке. Прогноз по производству пшеницы был также увеличен до 741 млн тонн, что было обусловлено пересмотром прогнозов в сторону значительного повышения для Австралии, Северной Америки, Индии и Российской Федерации.

Прогнозы по рису, молоку, сахару и мясу

Производство риса, как ожидается, также поставит новый мировой рекорд на уровне почти 496 млн тонн вследствие благоприятных погодных условий на большей части Азии и переход на эту культуру многих фермеров в США.

Индекс цен ФАО на молочные продукты вырос на 8,6% в течение месяца, что подтверждает заметное изменение настроения участников рынка, связанное с падением производства молока в ЕС в сочетании с вялым началом молочного года в странах Океании.

Индекс цен ФАО на растительные масла вырос на 7,4% в течение месяца, чему способствовал рост цен на пальмовое масло в результате ниже ожидаемого производства в Малайзии и роста импортного спроса со стороны Китая, Индии и ЕС.

Индекс цен ФАО на сахар, находящийся в настоящее время на самом высоком уровне за последние почти шесть лет, вырос на 2,5% по сравнению с июльским показателем и теперь на целых 75% выше своего уровня год назад. Укрепление валюты в Бразилии - на сегодняшний день крупнейшем в мире производителем сахарного тростника - в значительной степени повлияло на рост котировок, поскольку это привело к ограничению экспортных поставок и увеличению объемов продаж на местных рынках.

Индекс цен ФАО на мясо был в целом стабильным, поднявшись на 0,3% с июля, даже несмотря на падение котировок на говядину. Обильные поставки фуражного зерна привели к восстановлению производства говядины в США, отмечают эксперты ФАО.