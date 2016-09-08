ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предлагает объявить трехлетний мораторий на выплату дивидендов предприятиями ОПК. Об этом он сообщил на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо повышать и собственный инвестиционный потенциал компаний ОПК, - сказал он. - В связи с чем считаю целесообразным как минимум на три года объявить мораторий на выплату дивидендов предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

По идее министра, высвободившиеся средства в равных долях можно будет направить на развитие гражданских и оборонных производственных мощностей. По его словам, для бюджета это решение не несет существенной фискальной составляющей, но для предприятий станет важным инструментом развития и будет мотивировать к повышению собственной эффективности.