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ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Выручка Роскосмоса от экспорта в 2016 году составит около $1 млрд. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
"В этом году выручка от экспорта у нас вырастет до цифры около $1 млрд", - сказал Комаров.
Он отметил, что доля непрофильной продукции у Роскосмоса составляет около 10%, поэтому в госкорпорации понимают необходимость диверсификации производства. Для этого планируется увеличивать долю гражданской продукции, наращивать экспорт и повышать эффективность. Комаров также отметил, что госкорпорация активно ведет работу по коммерциализации своих услуг.
Говоря о развитии непрофильной продукции, он заявил, что "в течение ближайших семи-восьми лет мы предлагаем поднять эту долю до 20%". Комаров пояснил, что в качестве гражданской продукции предприятия Роскосмоса изготавливают газоперекачивающие агрегаты, комплекты магнитного подвеса и другое оборудование для газовой отрасли. По его словам, для медицинской промышленности на предприятии налажено производство протезно-ортопедических изделий, рентгенографического оборудования, а также продукции для новорожденных.