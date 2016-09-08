Более 120 воздушных судов российского производства может быть закуплено в лизинг за 3 года

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ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Использование лизинговых механизмов позволит в ближайшие три года закупить 120 воздушных судов отечественного производства, заявил глава Минтранса Максим Соколов на совещании в Туле по проблематике использования потенциала ОПК в сфере гражданского производства.
"Программа поддержки транспортной отрасли отечественного машиностроения через механизм лизинга направлена и на обновление парка транспортных предприятий, и на стимулирование импортозамещения, и извлечение внебюджетных инвестиций", - отметил он.
Сейчас такой механизм используется в авиастроении, прорабатывается его внедрение в вертолетостроении, а также в других проектах отечественного авиапрома, добавил министр.
"Реализация этих проектов позволит закупить более 120 единиц воздушных судов отечественного производства в ближайшие три года, то есть в 2017, 2018, 2019 годах", - сообщил Соколов.