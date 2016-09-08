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МЭР: в России созданы все условия для введения дистанционной регистрации бизнеса

Экономика и бизнес
8 сентября, 17:09 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Алексей Угаров
Как заявил представитель министерства, со временем такую услугу могут оказывать банки
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КАЗАНЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. В России все готово для введения процедуры дистанционной регистрации бизнеса, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин на форуме в Казани.

"Уже сейчас все готово для полостью дистанционной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица - у нас у всех есть доступ в интернет- банк, и технологически, организационно ничего не мешает организовать взаимодействие между банком и федеральной налоговой службой и зарегистрироваться", - сказал Паршин.

По его словам, со временем такую услугу могут оказывать банки. "Банк о вас все знает и может сам предложить вам эту услугу. Речь идет о сотнях тысяч, кто этим воспользуется - не нужно никуда ходить, все будет происходить через телефон", - пояснил Паршин.

По словам директора департамента, в 2017 году в России полностью будет запущена сеть многофункциональных центров (МФЦ) для обслуживания бизнеса в режиме "одного окна". "Порядка 3 тыс. МФЦ для граждан уже создано, сейчас мы то же самое сделаем для бизнеса, там будут не только госуслуги, МФЦ будет единым интегратором всех мер поддержки - гарантийной, финансовой, страховой, через него можно будет получить любые услуги, которые необходимы для начала и ведения бизнеса", - отметил Паршин, добавив, что уже сейчас в эксперименте участвуют 39 регионов, а в следующем году этот проект выйдет на общероссийский уровень.

В Казани сегодня открылся форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее", в котором принимают участие представители около 3 тыс. компаний. Ключевыми спикерами пленарной сессии выступают президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин, генеральный директор принадлежащего Сбербанку проекта "Деловая среда" Михаил Федоренко.

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