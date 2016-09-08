СМИ: министр энергетики Украины подтвердил готовность к встрече с главой минэнерго РФ

Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефтьЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:21
Политологи считают отличительной чертой думской кампании возвращение политиков прежних летПолитика 8 сентября, 19:19
Сергей Бочаров назначен главой представительства АСИ в ПФОЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:16
Порошенко просит ЕС ускорить ратификацию соглашения об ассоциацииМеждународная панорама 8 сентября, 19:05
Участники митинга против доски Маннергейму в Петербурге потребовали отставки МединскогоОбщество 8 сентября, 18:58
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороныПроисшествия 8 сентября, 18:38
Отечественные очки ночного видения для вертолетчиков представил "Швабе" на "Армии-2016"Новости партнеров 8 сентября, 18:36
AFP: Мишель Уэльбек проиграл тяжбу с Le MondeКультура 8 сентября, 18:36
ООН сообщила о рекордных жертвах конфликта в Донбассе с августа 2015 годаМеждународная панорама 8 сентября, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил, что в ближайшее время проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком по вопросу энергоснабжения Донбасса в рамках Минского процесса.
"В среду мы встречаемся с российским министром и будем обсуждать эти вопросы", - цитирует Насалика издание "Апостроф. Экономика".
В среду, 7 сентября, специальный представитель ОБСЕ в Контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске сообщил, что представители министерств энергетики Украины и России проведут встречу по вопросу энергоснабжения оккупированных территорий Донбасса. По его словам, встреча должна состояться 21 сентября в Минске. На этот же день планируется очередная встреча Контактной группы.