СМИ: министр энергетики Украины подтвердил готовность к встрече с главой минэнерго РФ

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил, что в ближайшее время проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком по вопросу энергоснабжения Донбасса в рамках Минского процесса.

"В среду мы встречаемся с российским министром и будем обсуждать эти вопросы", - цитирует Насалика издание "Апостроф. Экономика".

В среду, 7 сентября, специальный представитель ОБСЕ в Контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске сообщил, что представители министерств энергетики Украины и России проведут встречу по вопросу энергоснабжения оккупированных территорий Донбасса. По его словам, встреча должна состояться 21 сентября в Минске. На этот же день планируется очередная встреча Контактной группы.