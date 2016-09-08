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СМИ: министр энергетики Украины подтвердил готовность к встрече с главой минэнерго РФ

Экономика и бизнес
8 сентября, 17:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС
Встреча должна состояться 21 сентября в Минске. На этот же день планируется очередная встреча Контактной группы
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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил, что в ближайшее время проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком по вопросу энергоснабжения Донбасса в рамках Минского процесса.

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"В среду мы встречаемся с российским министром и будем обсуждать эти вопросы", - цитирует Насалика издание "Апостроф. Экономика".

В среду, 7 сентября, специальный представитель ОБСЕ в Контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам заседания в Минске сообщил, что представители министерств энергетики Украины и России проведут встречу по вопросу энергоснабжения оккупированных территорий Донбасса. По его словам, встреча должна состояться 21 сентября в Минске. На этот же день планируется очередная встреча Контактной группы.

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