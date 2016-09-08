Путин: необходимо своевременно предотвращать рост аварийного жилья

ЯСНАЯ ПОЛЯНА (Тульская область), 8 сентября. /ТАСС/. Задача расселения из аварийного жилья должна решаться одновременно с осуществлением мер по предотвращению роста аварийного жилого фонда, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно расселять аварийное жилье, нельзя допускать, чтобы люди жили в бараках, в нечеловеческих условиях, но нужно следить за имеющимся жилым фондом, нельзя допускать роста аварийного жилья", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Тульской области.

По словам президента РФ, этим вопросом также необходимо заниматься и своевременно предотвращать рост аварийного жилья.

Глава региона Алексей Дюмин доложил президенту, что в области в этой сфере ведется "работа на упреждение".

"Мы стараемся много делать сами, но без федеральных властей нам не справиться. Поэтому я должен Вас просить, и я знаю, что с этой просьбой обращался не один губернатор: эту программу переселения (из аварийного жилья) все-таки продолжить, иначе регионы не справятся", - затронул Дюмин еще один вопрос.

Он также отметил проблему существования недобросовестных управляющих компаний, которые с населения "деньги собирают, а потом пропадают".

"Мы сделали определенные вещи для оздоровления управляющих компаний, чтобы их работа была более прозрачной", - сказал Дюмин.