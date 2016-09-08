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"АвтоВАЗ" не планирует увольнять работников по соглашению сторон

Экономика и бизнес
8 сентября, 19:38 UTC+3 САМАРА САМАРА 8, сентября. /ТАСС
Вице-президент завода по персоналу и социальной политике подчеркнул, что в новом коллективном договоре "АвтоВАЗ" постарается максимально сохранить все социальные льготы, которые есть у сотрудников
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САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" не планирует продолжать практику увольнений сотрудников по соглашению сторон.

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Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на слова вице-президента "АвтоВАЗа" по персоналу и социальной политике Дмитрия Михайленко.

"Выступая сегодня на ежегодной конференции работников "АвтоВАЗа", Дмитрий Михайленко заявил, что в новом коллективном договоре "АвтоВАЗ" постарается максимально сохранить все социальные льготы, которые есть у заводчан, и что компания не планирует увольнений сотрудников по соглашению сторон", - отметили в пресс-службе.

В ходе конференции обсуждалась новая редакция коллективного договора. В своем докладе Михайленко подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, руководство завода в полном объеме исполняло все положения существующего коллективного договора. В частности, вовремя выплачивалась заработная плата, а с 1 июля 2016 года базовая ставка оплата труда была увеличена на 6%. Он отметил, что в условиях нестабильного рынка завод всегда ощущал поддержку областных властей.

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"Региональные власти делают все от них зависящее, чтобы поддержать предприятие. Будем продолжать делать все, чтобы "АвтоВАЗ" прочно стоял на ногах", - заявил на конференции губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

С 2014 года "АвтоВАЗ" неоднократно принимал решения о выплате компенсаций тем рабочим, которые изъявляли желание уволиться по соглашению сторон. Так, сотрудникам, пожелавшим уволиться по соглашению сторон с 1 по 15 июня 2016 года, дополнительно выплачивалось до 5 средних окладов. Как подчеркивал при этом пресс-центр "АвтоВАЗа", увольнение по соглашению сторон предусматривает обоюдное согласие - как работодателя, так и самого работника. Эта практика закреплена в трудовом законодательстве РФ.

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