"АвтоВАЗ" не планирует увольнять работников по соглашению сторон

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" не планирует продолжать практику увольнений сотрудников по соглашению сторон.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на слова вице-президента "АвтоВАЗа" по персоналу и социальной политике Дмитрия Михайленко.

"Выступая сегодня на ежегодной конференции работников "АвтоВАЗа", Дмитрий Михайленко заявил, что в новом коллективном договоре "АвтоВАЗ" постарается максимально сохранить все социальные льготы, которые есть у заводчан, и что компания не планирует увольнений сотрудников по соглашению сторон", - отметили в пресс-службе.

В ходе конференции обсуждалась новая редакция коллективного договора. В своем докладе Михайленко подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, руководство завода в полном объеме исполняло все положения существующего коллективного договора. В частности, вовремя выплачивалась заработная плата, а с 1 июля 2016 года базовая ставка оплата труда была увеличена на 6%. Он отметил, что в условиях нестабильного рынка завод всегда ощущал поддержку областных властей.

"Региональные власти делают все от них зависящее, чтобы поддержать предприятие. Будем продолжать делать все, чтобы "АвтоВАЗ" прочно стоял на ногах", - заявил на конференции губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

С 2014 года "АвтоВАЗ" неоднократно принимал решения о выплате компенсаций тем рабочим, которые изъявляли желание уволиться по соглашению сторон. Так, сотрудникам, пожелавшим уволиться по соглашению сторон с 1 по 15 июня 2016 года, дополнительно выплачивалось до 5 средних окладов. Как подчеркивал при этом пресс-центр "АвтоВАЗа", увольнение по соглашению сторон предусматривает обоюдное согласие - как работодателя, так и самого работника. Эта практика закреплена в трудовом законодательстве РФ.