Суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу на 17-20 января

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МОСКВА, 8 сентября, /ТАСС/. Лондонский суд назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января. Об этом сказал ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Суд назначен на 17-20 января. Три дня суд будет идти", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, на какой стадии находится процесс рассмотрения иска России к Украине.