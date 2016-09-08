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Суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу на 17-20 января

Экономика и бизнес
8 сентября, 19:36 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября, /ТАСС/. Лондонский суд назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января. Об этом сказал ТАСС замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Суд назначен на 17-20 января. Три дня суд будет идти", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, на какой стадии находится процесс рассмотрения иска России к Украине.

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