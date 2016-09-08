МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не планирует продажу украинской "дочки", проведет реструктуризацию ее кредитного портфеля в 2016 году, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"В этом году, я надеюсь, мы завершим реструктуризацию портфеля (украинской "дочки" - прим. ред."), в следующем году банк будет прибыльным", - сказал он.