Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк не планирует продажу украинской "дочки"

Экономика и бизнес
8 сентября, 19:41 UTC+3
Глава банка Герман Греф заявил, что реструктуризация ее кредитного портфеля будет проведена в 2016 году
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сбербанк не планирует продажу украинской "дочки", проведет реструктуризацию ее кредитного портфеля в 2016 году, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"В этом году, я надеюсь, мы завершим реструктуризацию портфеля (украинской "дочки" - прим. ред."), в следующем году банк будет прибыльным", - сказал он.

Смотрите также

Сбербанк не намерен продавать свою турецкую "дочку" DenizBank
Греф: Сбербанк намерен значительно изменить деятельность своей "дочки" в Казахстане
Сбербанк ожидает, что его турецкая "дочка" будет прибыльной в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
2
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
3
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
4
Уральского "ловца" покемонов отпустили из СИЗО
5
В крупном ДТП на северо-западе Москвы пострадали два человека
6
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
7
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторов
Темы дня
Реклама