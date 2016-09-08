СМИ: российские эксперты осмотрели новый терминал каирского аэропорта

КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Группа российских экспертов осмотрела новый терминал международного аэропорта Каира. Об этом сообщил египетский информационный портал "Аль-Баляд".

Второй терминал воздушной гавани, закрытый на протяжении нескольких лет, должен открыться в ближайшие недели после полной реконструкции. Как заверяют власти Египта, после модернизации пропускная способность терминала возрастет до 7,5 млн пассажиров в год.

По предварительным данным, именно на второй терминал ляжет основная нагрузка по обслуживанию россиян после возобновления авиасообщения между двумя странами, полностью прерванного в ноябре прошлого года после авиакатастрофы российского А321 в небе над Синаем. В частности, там, как ожидается, будут обслуживать рейсы российской авиакомпании "Аэрофлот".

8 сентября группа из пяти российских технических специалистов начала проверку систем безопасности каирского аэропорта и ознакомление с новым оборудованием. В частности, эксперты проверят работу систем досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, а также функционирование оборудования для доставки сумок и чемоданов в багажные отделения лайнеров и распределения грузов и контроля за ними в зоне погрузки. Сотрудникам всех служб аэропорта дано указание оказать максимальное содействие российской делегации, которая пробудет в Каире до 10 сентября.