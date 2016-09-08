Галушка: детали сделки по продаже около 5% "Русгидро" могут быть проработаны к декабрю

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Детали сделки по продаже пакета около 5% акций "Русгидро" японской стороне могут быть проработаны к декабрьской встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам второго дня своего визита в японскую столицу.

"Сейчас идет техническая, очень важная обработка деталей и аспектов возможной сделки", - отметил он. "Предположительно, к декабрьской встрече двух глав государств детали будут проработаны в такой степени, что можно будет подписать соответствующие юридические документы", - добавил министр.

"Сейчас идет техническая, очень важная обработка деталей и аспектов возможной сделки", - отметил Галушка, подчеркнув, что "Русгидро" на полях Восточного экономического форума подписала с японской Mitsui ("Мицуи") соглашение о взаимопонимании по этому вопросу. "Предположительно, к декабрьской встрече двух глав государств детали будут проработаны в такой степени, что можно будет подписать соответствующие юридические документы", - заключил министр.

Как ранее сообщал ТАСС, 4,8-процентный казначейский пакет акций компании "Русгидро" может быть продан японской компании Mitsui. Японские компании до конца марта 2017 года проведут экспертизу "Русгидро" для определения перспективных проектов, следует из материалов российской компании. "Продолжаем технический и экономический анализ компании "Русгидро". Мы считаем, что по окончании финансового года (японского) в марте мы окончательно примем решение и после этого подпишем обязывающие соглашения", - сказал 2 сентября журналистам глава компании Николай Шульгинов в ходе Восточного экономического форума.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,5 ГВт.