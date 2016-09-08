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Галушка: Минвостокразвития планирует сотрудничать с Jetro в продвижении потенциала ДФО

Экономика и бизнес
8 сентября, 21:19 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Александр Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ)
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ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство по развитию Дальнего Востока планирует сотрудничать с Японской организацией развития внешней торговли (Jetro) в области продвижения потенциала Дальнего Востока для японских инвесторов. Об этом рассказал  в интервью ТАСС глава ведомства Александр Галушка по итогам второго дня своего визита в японскую столицу.

Интервью

Александр Галушка: с Японией сейчас другой уровень диалога, чем раньше

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"На встрече с главным исполнительным директором Японской ассоциации по внешней торговле Хироюки Исигэ мы договорились о выходе на подписание соглашения об информационном сотрудничестве между ассоциацией и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.", - заявил он.

Как отметил также Галушка, стороны запланировали, что "во время последующих визитов будет проведена презентация для японского бизнеса новых возможностей инвестирования и реализации проектов на Дальнем Востоке". "Коллеги из Jetro предложили собрать представительную аудиторию японских инвесторов", - добавил он.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.

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