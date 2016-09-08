Галушка: решения по участию Sojitz в модернизации аэропорта Хабаровска возможны к декабрю

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Документ об установлении долгосрочных тарифов для аэропортов дорабатывается в правительстве России, и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока надеется, что в ближайшее время постановление будет принято. Как рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Александр Галушка, министерство ориентируется на то, чтобы к декабрю компания Sojitz смогла выйти с конкретными инвестиционными предложениями относительно модернизации хабаровского аэропорта.

"Мы встретились с главным управляющим директором компании Sojitz Хироси Мацумурой и обсудили сотрудничество в рамках реконструкции и модернизации хабаровского аэропорта", - рассказал министр, отметив, что для компании "важно установление долгосрочных тарифов для аэропортов", поскольку без этого не понятна окупаемость проекта модернизации.

"Мы проинформировали японских коллег, что соответствующий документ дорабатывается в правительстве России. Мы надеемся, что в ближайшее время постановление будет принято. После этого можно будет такой тариф установить", - отметил Галушка. "Наш ориентир: к декабрьской встрече лидеров наших стран сделать все возможное, чтобы Sojitz смогла выйти с конкретными инвестиционными предложениями."

Сотрудничество с Sojitz обсуждалось и в области ее участия в создании территорий опережающего развития и индустриальных парков на Дальнем Востоке, рассказал министр.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). В среду он провел встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который 1 сентября был назначен также на пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ.