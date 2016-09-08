Цена нефти марки Brent превысила $50 за баррель

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,22%, до $50,01 за баррель после публикации Минэнерго США данных о снижении коммерческих запасов на 14,5 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Вслед за подорожанием нефти курс доллара на Московской бирже снизился на 0,38%, до 63,88 руб., курс евро - на 0,27%, до 71,94 руб.

В последний раз котировки нефти превышали отметку в $50 за баррель 26 августа.

Падение коммерческих запасов нефти в США на минувшей неделе стало рекордным с 1999 года. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 0,9 млн баррелей.