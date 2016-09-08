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Банк Wells Fargo выплатит $185 млн за открытие счетов без ведома клиентов

Экономика и бизнес
8 сентября, 22:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Cотрудники также навязывали клиентам определенные услуги и сервисы, в которых те не нуждались
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один из крупнейших американских банков Wells Fargo выплатит властям США $185 млн штрафа за нарушения правил работы с клиентами и незаконное навязывание им своих услуг. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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По данным прокуратуры Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сотрудники Wells Fargo проводили "широко распространенную незаконную практику" открытия банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги и сервисы, в которых те не нуждались.

Как отметило в связи с этим американское Бюро по финансовой защите потребителей, сотрудники Wells Fargo за последние несколько лет открыли без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов клиентов без одобрения последних переводились на вновь открытые счета. Работники банка также были уличены в создании фальшивых адресов электронной почты, которые они привязывали к новым аккаунтам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским онлайн-услугам.

"Из-за тяжести правонарушения Wells Fargo выплатит самый большой штраф из всех, которые Бюро когда-либо накладывало", - приводит The Wall Street Journal слова главы ведомства Ричарда Кордрея.

В Wells Fargo признали свою вину. "Мы сожалеем и признаем, что несем полную ответственность за все случаи, при которых клиенты могли получить те услуги, в которых они не нуждались", - говорится в распространенном банком сообщении.

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