В "Яндексе" удивлены решением ЕС дать Google отсрочку по антимонопольному делу

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В "Яндексе" удивлены решением Евросоюза вторично предоставить американской компании Google отсрочку для ответа на обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба российской компании.

"Об ограничениях на Android (мобильная операционная система - прим. ред.) говорят так давно, что нам не очень понятно, к каким вопросам Google не был готов. Нельзя сказать, что Google столкнулся с принципиально новой темой", - подчеркивает "Яндекс".

Речь идет об ограничениях, которые американская корпорация накладывает на производителей смартфонов на ОС Android. Google, в частности, настаивает на предустановке приложений собственной разработки (браузера Chrome, поисковой строки Google Search, карты Google Maps и других программ), а также установке их в качестве приложений по умолчанию.

"Создается впечатление, что Google делает все возможное для затягивания дела", - резюмируют в пресс-службе.

Европейские антимонопольные власти обвиняют Google в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке прикладных программ для мобильных устройств. Еврокомиссия считает, что Google использует свой контроль над разработанной ею мобильной оперативной системой Android для того, чтобы предоставлять преимущества собственным программным продуктами.

Ранее ФАС по жалобе "Яндекса" признала Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) и в августе 2016 г. назначила компании штраф в размере 438,1 млн руб. Претензии российской антимонопольной службы также были вызваны обязательной установкой приложений корпорации на устройства под управлением Android.

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