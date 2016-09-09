Медведев поздравил работников авиакомпании "Прогресс" с юбилеем предприятия

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов входящей в холдинг "Вертолеты России" Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" с 80-летним юбилеем предприятия. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована на официальном сайте правительства.
"Важно, что вы активно внедряете инновационные технологии. Все это, а также профессионализм, опыт и крепкие трудовые традиции позволяют вам справляться со всеми задачами, которые стоят перед компанией, в том числе в рамках гособоронзаказа", - говорится в телеграмме.
Премьер-министр выразил уверенность в том, что компания может гордиться производством техники, которая "успешно конкурирует с лучшими зарубежными аналогами, а зачастую превосходит их по основным характеристикам". "История вашей компании - это история создания самых востребованных и перспективных моделей авиационной и ракетной техники, отработки новейших производственных и технологических решений", - отметил Медведев.
"Прогресс" выпускает боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 и их версию корабельного базирования Ка-52К. Кроме того, на предприятии готовятся к производству среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.