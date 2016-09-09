Минфин РФ предлагает в течение трех лет сокращать военные расходы на 6%

Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенкаПолитика 9 сентября, 9:52
Грабители напали на психбольницу на юге Москвы и не нашли, что похититьПроисшествия 9 сентября, 9:34
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсменаПолитика 9 сентября, 9:30
Организаторам посвящения в студенты истфака КемГУ объявили выговорОбщество 9 сентября, 9:21
Доставка внеземного вещества на Землю. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:14
В Мосгордуме пройдут обзорные экскурсииМосква 9 сентября, 9:09
Американский космический аппарат OSIRIS-REx. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 9:06
Депутаты ЛДПР предложили Собянину ликвидировать МАДИОбщество 9 сентября, 9:03
"Война и мир" в цифрах и фактах. Для тех, кто так и не осилил романКультура 9 сентября, 9:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает в течение трех лет сокращать военные расходы на 6% по сравнению с текущим годом, из сэкономленных средств 1% будет перераспределен на приоритетные программы и проекты.
Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников, речь идет о сокращении расходов по статье "национальная оборона", на которую в 2016 г. предполагается потратить 3,157 трлн руб.
Таким образом, сокращение на 6% в номинальном выражении позволит сэкономить около 190 млрд руб. в 2017 г.
Сотрудник Минобороны отметил изданию, что ведомство в курсе о предложениях Минфина. В частности, в случае их принятия будут сокращаться все расходы, а основное внимание будет уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.
При этом, не будут сокращаться социальные расходы. Остальные Минфин уменьшил на 6% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., включая 1%, который резервируется на выполнение приоритетных проектов и программ, которыми занимается проектный офис в правительстве, отметил газете чиновник финансово-экономического блока.
В Минфине на запрос газеты не ответили. Сотрудник департамента информации Минобороны воздержался от комментариев.