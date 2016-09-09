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Минфин РФ предлагает в течение трех лет сокращать военные расходы на 6%

Экономика и бизнес
9 сентября, 8:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Как сообщают "Ведомости", речь идет о сокращении расходов по статье "национальная оборона", на которую в 2016 году предполагается потратить 3,157 трлн рублей
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© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает в течение трех лет сокращать военные расходы на 6% по сравнению с текущим годом, из сэкономленных средств 1% будет перераспределен на приоритетные программы и проекты.

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Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников, речь идет о сокращении расходов по статье "национальная оборона", на которую в 2016 г. предполагается потратить 3,157 трлн руб.

Таким образом, сокращение на 6% в номинальном выражении позволит сэкономить около 190 млрд руб. в 2017 г.

Сотрудник Минобороны отметил изданию, что ведомство в курсе о предложениях Минфина. В частности, в случае их принятия будут сокращаться все расходы, а основное внимание будет уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капстроительство.

При этом, не будут сокращаться социальные расходы. Остальные Минфин уменьшил на 6% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., включая 1%, который резервируется на выполнение приоритетных проектов и программ, которыми занимается проектный офис в правительстве, отметил газете чиновник финансово-экономического блока.

В Минфине на запрос газеты не ответили. Сотрудник департамента информации Минобороны воздержался от комментариев.

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