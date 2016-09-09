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"Уралвагонзавод" подал заявку на госгарантии

Экономика и бизнес
9 сентября, 9:52 UTC+3
Ожидается, что будет проведена правительственная комиссия
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Олег Сиенко во время рабочей поездки в Нижний Тагил

Олег Сиенко во время рабочей поездки в Нижний Тагил

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) подала заявку на госгарантии, сообщил гендиректор завода Олег Сиенко во время рабочей поездки в Нижний Тагил Свердловской области.

"Мы как "Уралвагонзавод" прошли межведомственную комиссию. Ожидаем, что будет проведена комиссия правительственная. Мы все документы сдали", - сказал он.

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Сиенко отметил, что в ближайшее время корпорация ожидает проведения комиссии для получения госгарантий двух дочерних предприятий: "ЧТЗ-Уралтрак" и "Уралтрансмаш".

"В ближайшее время ожидается комиссию по ним, что позволит нам те кредиты, которые заканчиваются, продлить до 2021 года", - уточнил он.

По словам Сиенко, "Уралагонзавод" запросил гарантий на 16 млрд рублей. "Для дочек ("ЧТЗ-Уралтрак" и "Уралтрансмаш" - прим. ТАСС) - 7 и 8 млрд рублей соответственно", - уточнил он.

Госгарантии УВЗ

Вопрос господдержки УВЗ и его "дочек" стал актуальным в середине 2015 года, когда компания не смогла своевременно обслуживать банковские кредиты.

"Уралвагонзавод" в 2015 году получил госгарантии в объеме 17 млрд рублей, хотя ожидал госгарантий на 21,5 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей - для "ЧТЗ-Уралтрак". При этом в октябре 2014 года УВЗ обратился в правительство РФ за госгарантиями на 35-50 млрд рублей на кредиты для реализации ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 года", а в начале 2015 года - за дополнительными госгарантиями на 15 млрд рублей для поддержки Челябинского тракторного завода. Кроме того, корпорация говорила о необходимости докапитализации на 30 млрд рублей.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.

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