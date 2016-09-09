"Уралвагонзавод" начал отгрузку первых вагонов в Иран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала отгрузку первых вагонов в Иран. Об этом сообщил в пятницу гендиректор завода Олег Сиенко во время рабочей поездки в Нижний Тагил Свердловской области.

"Мы начали отгрузку первых вагонов в Иран", - сказал он. По словам Сиенко, также сейчас к отправке готовятся 600 вагонов. "Они стоят на очереди под покраску в цехе. Одна готовая партия прошла приемку с иранской стороны, они приезжали в августе на УВЗ", - уточнил он.

Гендиректор пояснил, что у России и Ирана разные размеры железнодорожной колеи. "У нас 1520, у них 1435. Соответственно, нам нужно было провести колоссальную работу по смене колесных пар на вагонах, которая сейчас осуществляется на туркменско-иранской границе. Мы эту работу сделали", - отметил он.

Далее поставки вагонов в Иран пойдут в плановом режиме. "Всего первая партия составит 5 тыс. вагонов", - рассказал гендиректор.

Как ранее сообщал ТАСС, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2016) гендиректор УВЗ Олег Сиенко отмечал, что первая партия грузовых вагонов для Ирана, как ожидается, составит тысячу единиц. Помимо полувагонов УВЗ спроектировал для Ирана цистерны, универсальные платформы для лесоматериалов, контейнеров, металлургических грузов. УВЗ оценивает потенциальный объем иранского рынка грузовых вагонов на уровне до 10 тыс. единиц.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно- строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.