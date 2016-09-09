"Уралвагонзавод" подготовил мировое соглашение с Альфа-банком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) подготовила мировое соглашение с Альфа-банком, сообщил гендиректор завода Олег Сиенко во время рабочей поездки в Нижний Тагил Свердловской области.

"УВЗ подготовил мировое соглашение с Альфа-банком, - сказал он.

По словам Сиенко, мировое соглашение подготовлено в связи с тем, что госгарантии корпорации "на выходе". "Госгарантии замещают кредиты, мы надеемся, что заключить (соглашение - прим. ТАСС) получится в ближайшее время. Они (Альфа-банк - прим. ТАСС) должны провести свои процедуры. Насколько мне известно, кредитные комитеты прошли положительно", - уточнил гендиректор, отметив, что банку еще надо провести наблюдательный совет.

"Тогда будет итоговый документ", - заметил он.

Ранее ТАСС сообщал, что Альфа-банк рассчитывает достигнуть мирового соглашения с "Уралвагонзаводом" по задолженности корпорации.

Задолженность УВЗ

Альфа-банк в начале июня направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании УВЗ банкротом. Тогда же в Арбитражный суд Челябинской области были поданы иски о банкротстве дочерних предприятий УВЗ - "ЧТЗ-Уралтрак" и технопарк "Тракторозаводский". Банкротства госкорпорации добивается также Барнаульский завод прессового оборудования.

Иски о банкротстве были объединены в одно дело. Заседание по делу проходит в Арбитражном суде Свердловской области.

Первый истец "Барнаульский завод прессового оборудования" подал иск о банкротстве УВЗ 7 июня. "В обоснование заявления заявитель ссылается на наличие задолженности в размере 24 млн 998 тыс. 890 рублей основного долга и 500 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, подтвержденной судебным актом", - говорится в материалах дела.

10 июня Альфа-банк подал заявление о вступлении в дело о банкротстве в связи с задолженностью в 9,31 млрд рублей. Также заявление о банкротстве подали "Центробежные компрессорные машины" и торговый дом "Оборудование и материалы". 10 июня в Арбитражный суд Челябинской области были также поданы иски о банкротстве дочерних предприятий УВЗ - "ЧТЗ-Уралтрак" и технопарк "Тракторозаводский". Иски о банкротстве были объединены в одно дело.

Альфа-банк в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 млрд рублей и $72,2 млн, просроченная задолженность более 3,4 млрд рублей.