Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос на 29 копеек до 64,28 рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29 копеек и составил 64,28 руб.

Индекс ММВБ снизился на 0,3% - до 2044,18 пункта.