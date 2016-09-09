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В Париже пройдет встреча министров энергетики Алжира и Саудовский Аравии и генсека ОПЕК

Экономика и бизнес
9 сентября, 10:30 UTC+3
Об этом сообщил министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа намерен в пятницу встретиться в Париже с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, заявил журналистам алжирский министр.

"Да, этим вечером", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Алжир Саудовская Аравия
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