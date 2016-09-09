В Париже пройдет встреча министров энергетики Алжира и Саудовский Аравии и генсека ОПЕК

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа намерен в пятницу встретиться в Париже с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, заявил журналистам алжирский министр.

"Да, этим вечером", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.