Медведев: государство поддержит вузы, готовящие инженеров

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Государство взяло курс на возрождение инженерного образования и будет оказывать поддержку вузам по соответствующим специальностям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Будем этим заниматься. Сейчас мы взяли курс на то, чтобы возрождать инженерное образование. Потребность в инженерах по стране достаточно высокая", - сказал он в ходе встречи с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод" в Чите.

По словам главы правительства, государство "инженерные профессии будет стараться поддерживать, это напрямую будет зависеть от создания новых объектов и притока инвестиций".

При этом премьер подчеркнул, что поддержка инженерного образования должна идти параллельно с развитием жилищных программ для молодых специалистов. Он отметил, что это особенно актуально для Дальнего Востока, чтобы люди не уезжали на работу в центральные регионы.

Медведев также поддержал необходимость целевого набора в вузы. "Если государство учит, то мы должны понимать, куда он (студент) потом попадет работать, иначе с нашей стороны - это вхолостую потраченные средства", - сказал премьер.