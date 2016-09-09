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Медведев: государство поддержит вузы, готовящие инженеров

Экономика и бизнес
9 сентября, 10:48 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 9, сентября. /ТАСС
По словам премьер-министра РФ, потребность в инженерах по стране достаточно высокая
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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Государство взяло курс на возрождение инженерного образования и будет оказывать поддержку вузам по соответствующим специальностям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Будем этим заниматься. Сейчас мы взяли курс на то, чтобы возрождать инженерное образование. Потребность в инженерах по стране достаточно высокая", - сказал он в ходе встречи с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод" в Чите.

По словам главы правительства, государство "инженерные профессии будет стараться поддерживать, это напрямую будет зависеть от создания новых объектов и притока инвестиций".

При этом премьер подчеркнул, что поддержка инженерного образования должна идти параллельно с развитием жилищных программ для молодых специалистов. Он отметил, что это особенно актуально для Дальнего Востока, чтобы люди не уезжали на работу в центральные регионы.

Медведев также поддержал необходимость целевого набора в вузы. "Если государство учит, то мы должны понимать, куда он (студент) потом попадет работать, иначе с нашей стороны - это вхолостую потраченные средства", - сказал премьер.

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