Медведев поручил за сутки снять разногласия по законопроекту о компенсации пенсионерам

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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтруду в течение ближайших суток снять все разногласия по проекту закона о выплате пенсионерам единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года.
Выступая на совещании по охране труда, премьер отметил, что многие российские пенсионеры продолжают работать и после достижения пенсионного возраста. Он напомнил, что 23 августа было принято решение выплатить пенсионерам РФ единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, в том числе и работающим.
Премьер попросил министра труда и соцзащиты доложить о ходе подготовки законопроекта. По словам главы Минтруда Максима Топилина, законопроект подготовлен и согласован с министерствами и ведомствами, однако есть некоторые разногласия с Минфином.
"Все разночтения нужно снять в суточный срок и больше к этому не возвращаться... Рассмотрим на ближайшем совещании правительства, чтобы никаких проволочек не было", - поручил Медведев.
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