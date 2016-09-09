Минтруд готовит предложения по увеличению размера МРОТ

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ЧИТА, 9 сентября, /ТАСС/. Минтруд РФ готовит предложения по дальнейшему увеличению размера МРОТ, сообщил глава ведомства Максим Топилин.
"По минимальному размеру оплаты труда - я хочу напомнить, что в этом году мы рывок совершили, на 26% увеличили МРОТ. И у нас есть даже отдельные обращения от территорий, работодателей, что достаточно резко увеличили, растут расходы и бюджетов, и работодателей", - сказал он на совещании по вопросам охраны труда с участием премьер министра Дмитрия Медведева. "Сейчас мы в ходе бюджетного процесса Вам будем тоже докладывать свои предложения по дальнейшему увеличению минимального размера оплаты труда. Это тоже позиция бюджетного кодекса, пока мы с коллегами это отрабатываем, будем докладывать предложения", - отметил он.