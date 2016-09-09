СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ призывает не рассчитывать на внезапное улучшение внешнеэкономических условий

Об этом на форуме "Банки России - XXI век" сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Положительные реальные процентные ставки - это новая реальность, которой российской экономике, чтобы начать развиваться, предстоит существовать в обозримом будущем. Поэтому всем хозяйствующим субъектам - банкам, предприятиям, органам государственного управления, также не следует рассчитывать на внезапное улучшение внешнеэкономической конъюнктуры или облегчение внутренних денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина.

Она также отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ остается умеренно жесткой и будет такой в дальнейшем. "Как я неоднократно ранее говорила, денежно-кредитная политика Банка России остается умеренно жесткой и будет такой и в дальнейшем. Это означает, что процентные ставки в экономике, включая ключевую, будут на несколько процентных пунктов превышать инфляцию", - сказала она. "Ключевая ставка - и хочу это подчеркнуть - в любом случае остается "якорем" для других ставок денежного рынка", - сказала она.

Также, по словам Набиуллиной, ЦБ ожидает переход банковского сектора к структурному профициту ликвидности в ближайшие месяцы. "Важно, что в ходе перехода к структурному профициту ликвидности мы видим, что происходит некоторое, практически автоматическое смягчение условий денежно-кредитной политики. И ключевая ставка становится ориентиром для ставок размещения средств, а не для ставок привлечения средств", - отметила она.

Поддержание реальных процентных ставок является важным условием здорового экономического роста, сказала Набиуллина. "Поддержание реальных, с учетом инфляции, процентных ставок в устойчиво положительной зоне, даже при снижении номинальных ставок, является важным условием для здорового экономического роста, главными драйверами которого в современных российских условиях должны выступать инвестиции в основные средства, в структурные преобразования в экономике и повышение ее эффективности", - сказала она.

О банках

Глава ЦБ сообщила также, что банки, принимающие на себя меньше рисков, должны проще регулироваться. "Чем меньше рисков принимает на себя банк, тем проще должно быть регулирование", - сказала Набиуллина. Кроме того, по ее словам, активные операции банков при разделении регулирования банков должны быть четко разграничены. "По пассивам и способам привлечения средств ограничения мы вводить не планируем, но операции активные должны быть четко ограничены", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что банки, работающие с малым бизнесом, получат от ЦБ доступ к инструменту рефинансирования. "Банки, кредитующие малый бизнес, получат возможность использовать инструмент рефинансирования. В большей степени это имеет отношение к малым банкам. Данная финансовая господдержка позволит поддержать сектор МСП (Малые банки, предоставляющие кредиты субъектам малого и среднего бизнеса)", - отметила она.

Также, по словам главы ЦБ, сейчас ведется активная работа с корпораций МСП (АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) в рамках стимулирования темпов выдачи кредитов малому и среднему бизнесу по программе 6,5%.

"Развитие малого бизнеса очень важно для нашей экономики. И этап устойчивого роста во многом связывается с развитием малого бизнеса", - указала глава ЦБ.

Руководитель регулятора также сообщила, что Банк России обеспокоен риском возможного быстрого роста необеспеченного потребительского кредитования. "Нас беспокоит риск возможного быстрого роста необеспеченного кредитования", - сказала она. "Нас беспокоит риск возможного быстрого роста необеспеченного кредитования, что может затормозить процесс снижения инфляции", - сказала она. Набиуллина отметила, что в августе кредиты населению без учета валютной переоценки выросли больше, чем кредиты предприятиям - на 0,8% против 0,2%.

Набиуллина также указала, что создание трехуровневой банковской системы будет способствовать улучшению структуры российского банковского бизнеса. "Мы считаем, что создание трехуровневой банковской системы должно способствовать улучшению структуры банковского бизнеса и создать возможности для повышения эффективности и устойчивости разных банков", - сказала она.

ЦБ РФ в настоящее время работает над созданием трехуровневой банковской системы: системно значимые, федеральные и региональные кредитные организации. Новый вид кредитной организации - региональный - планируется ввести с 1 января 2018 года.