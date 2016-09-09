Минфин: резервный фонд будет исчерпан в 2017 г., финансирование дефицита начнется из ФНБ

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Резервный фонд РФ будет исчерпан за следующий год, финансирование дефицита бюджета начнется из ФНБ. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Лавров.

"Резервный фонд, насколько помню, за следующий год будет использован", - сказал Лавров. Он добавил, что, когда Резервный фонд будет исчерпан, финансирование дефицита бюджета начнется из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По данным Минфина РФ, Резервный фонд за август 2016 года снизился на 18,4% - до 2,09 трлн рублей, ФНБ - на 2,5%, до 4,719 трлн рублей, говорится в материалах Минфина. В августе ведомство в третий раз в 2016 году перечислило из Резервного фонда средства на покрытие дефицита бюджета - в размере 390 млрд рублей.

Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,1 трлн рублей. Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, удержать траты Резервного фонда на этом уровне в текущем году будет непросто, так как сумма формировалась из расчета цены на нефть в $50 за баррель. Сбалансировать траты при меньшей цене Минфин рассчитывает за счет доходов от приватизации госактивов.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак не исключал, что Резервный фонд может быть исчерпан в 2017 году.

Внутренние займы

Нехватка средств на покрытие дефицита бюджета после переноса приватизации "Башнефти" может быть покрыта за счет внутренних займов, заявил Лавров.

"Однозначной увязки с тем, что нет приватизации и мы будем покрывать это (дефицит) из Резервного фонда, нет. Возможны другие источники покрытия дефицита, в том числе внутренние заимствования", - сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 августа отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08% акций) планируется в сентябре - октябре 2016 года. Однако первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация "Башнефти" может быть перенесена на 2017 год.

Замминистра финансов Сергей Сторчак ранее заявлял, что перенос сроков приватизации "Башнефти" не повлияет на программу заимствований РФ. Средства от приватизации нефтяной компании должны были пойти на покрытие дефицита бюджета. Всего от приватизации в 2016 году Минфин, по словам главы министерства Антона Силуанова, планировал выручить до 1 трлн рублей.

Заседание по бюджету

Минфин РФ внесет в правительство РФ одновременно ожидаемое исполнение бюджета этого года и проект бюджета на 2017-2019 годы, сообщил Лавров.

"Вместе с законом о бюджете внесем и ожидаемое исполнение и на этот год. Соответственно 13 октября станет известно, из каких параметров мы исходили. Это повлияет на прогноз и Резервного фонда, и всего остального", - сказал замминистра.

Заседание правительства по бюджету пройдет 13 октября.

"Правительство примет все решения 13 октября (состоится заседание правительства по бюджету - прим. ред.). Внесем (бюджет - прим. ред.) за две недели. Так по графику, по крайней мере", - сказал Лавров.