Расходы на организацию Сочинского инвестиционного форума составят 250 млн руб.

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расходы на организацию Сочинского инвестиционного форума, который пройдет с 29 сентября по 2 октября, составят 250 млн рублей. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ, глава оргкомитета форума Дмитрий Козак.
"Все идет по плану. Программа форума полностью сформирована. Около 250 миллионов рублей будет потрачено за счет спонсоров и участников форума", - сказал Козак.
Он уточнил, что взносы для премиального класса составят 118 тысяч рублей вместе с НДС, для обычного участия (пакет "стандарт") 95 тысяч вместе с НДС.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий.
Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года.