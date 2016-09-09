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Под ограничениями и запретом по привлечению средств населения находятся 75 банков РФ

Экономика и бизнес
9 сентября, 14:38 UTC+3
Еще четырем банкам ограничена величина процентной ставки
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Под ограничениями и запретом по привлечению средств населения находятся 75 российских банков. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Банки России - XXI век" зампред Банка России Михаил Сухов.

"Ограничения и запрет на вклады есть в отношении 75 банков. Еще четырем банкам ограничена величина процентной ставки", - сказал Сухов.

Подобные меры ЦБ подразумевают запрет на привлечение вкладов или ограничения на процентную ставку. При введенных Банком России ограничениях регулятор пытается использовать с нынешними владельцами и менеджерами банка все возможности снять риски с системы страхования вкладов.

Ранее Сухов заявлял, что регулятор применяет эти меры, когда видит, что разрастание финансовых сложностей опасно для финансового состояния банка, и акционеры не имеют возможность самостоятельно исправить ситуацию

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